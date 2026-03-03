PL’Secrets Secrets de chapelles entre légednes et miracles Saix

PL’Secrets Secrets de chapelles entre légednes et miracles

Cinq siècles séparent Sainte Radegonde et Sainte Marthe… et pourtant leurs destins se répondent. Dévouement aux autres, foi inébranlable, fondation de communautés féminines ces deux saintes guérisseuses du Poitou partagent les mêmes valeurs. Venance Fortunat surnommait d’ailleurs Radegonde la Nouvelle Marthe .

Entre vie historique, récits légendaires, source et pèlerinages, laissez-vous conter ces figures fascinantes lors d’une visite de la chapelle Sainte-Radegonde et de la chapelle Sainte-Marthe.

Vous découvrirez aussi l’influence du domaine fontevriste, la fragilité de ces lieux de culte au fil du temps et les étonnantes peintures murales de Geza Szekelyi, qui font dialoguer art contemporain et mémoire spirituelle.

Thierry Dousset sera votre guide dans ce voyage entre histoire, légendes et patrimoine vivant. .

