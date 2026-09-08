Plufur et vous / Concours photo, JEP 2026 – Maison des services, Plufur

Informations pratiques

Plufur et vous / Concours photo 18 – 20 septembre JEP 2026 – Maison des services Côtes-d’Armor

Concours ouvert à tous, sans condition d’âge ni de niveau.

envoi à mairie.plufur@wanadoo.fr ou dépôt directement en mairie.

Règlement complet consultable en mairie, sur l’application Mon village et sur plufur.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Tout au long du mois de septembre, la commune de Plufur invite habitants et visiteurs à poser leur regard sur le patrimoine communal : chapelles, église, croix et fontaines, mais aussi les détails du quotidien qui font l’identité du bourg et de ses hameaux.

Le principe est simple : photographiez ce qui vous touche à Plufur, avec un appareil ou un simple téléphone, et envoyez-nous vos trois meilleurs clichés avant le 30 septembre inclus.

Règlement complet :

https://tinyurl.com/reglement-concours-photo-2026

Les photographies retenues par le jury seront exposées au printemps 2027.

JEP 2026 – Maison des services 26 rue Jules Ferry 22310 Plufur Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 35 10 53 http://www.plufur.bzh [{« link »: « https://tinyurl.com/reglement-concours-photo-2026 »}] https://app.monvillage.media/post/102521 Inaugurée en décembre 2019, la Maison des services abrite sous un même toit la mairie, le bureau de poste et une salle d’exposition ouverte aux artistes et aux animations culturelles.

Conçue par le cabinet Boulanger-Le Denmat, elle remplace l’ancienne mairie de 1960 devenue trop vétuste. Bâtiment à ossature bois habillée de zinc, triple vitrage, ventilation double flux, panneau solaire et chaudière à granulés : sa conception vise la performance énergétique et des espaces lumineux et accessibles à tous.

Plus qu’un lieu administratif, elle a été pensée comme un point d’accueil de proximité, où les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches du quotidien. Parking, accès PMR

Plufur et vous : à vos photos !

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