PLUG & PLAY L’AÉRO Bron

Vanessa Di Mauro avec sa voix puissante est au chant ; à la guitare, c’est l’excellent Fabrice Dutour qui l’accompagne ! Mélodies Pop, Rock vous n’allez pas résister à l’envie de bouger !

Duo acoustique – Reprises pop rock

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Pop-Rock