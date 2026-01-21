Pluie ? (1/3 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 11:30 – 12:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

Un impromptu sonore et participatif de Benoît Sicat, du Collectif 16 rue de Plaisance, pour redécouvrir la pluie autrement : sons, odeurs et poésie d’un élément vital.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

