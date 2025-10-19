Pluie ? – Festival Marmaille Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes

Pluie ? – Festival Marmaille Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes Dimanche 19 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 6€ ; réduit: 5€ ; sortir: 3,50€

Benoît Sicat – 16 rue de plaisance – Bretagne – Impromptu sonore – Tout public dès 1 an – 25 mn

Un homme-pluie nous invite à écouter la pluie, autrement. Tantôt berçante, tantôt dansante, elle est toujours surprenante. Il répond en écho aux rythmes et aux sons composés par le public. À travers les chants, l’orage, les vents, les bruissements et autres matières, la musique de la pluie se fait entendre… Ce spectacle est un hommage à l’eau de pluie, trop souvent décriée et pourtant source de vie. Et si pour une fois on disait qu’il fait beau quand il pleut ?

Création & interprétation : Benoît Sicat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T11:30:00.000+02:00

https://billetterie-lillico.mapado.com/event/541983-pluie-festival-marmaille 02 99 63 13 82 billetterie@lillicojeunepublic.fr https://www.lillicojeunepublic.fr/Pluie.html

Lillico, Salle Guy Ropartz 14 Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine