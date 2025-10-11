Pluie ? Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Pluie ? Maison de la musique de Nanterre Nanterre samedi 11 octobre 2025.

Voici un solo original, une ode à l’eau de pluie, comme une sorte de remerciement et une tentative pour déplacer la perception des jours dits de « mauvais temps ». Partant du plaisir des enfants à écouter, manipuler, jouer avec l’eau de pluie, c’est une véritable expérience sonore partagée entre les enfants et l’artiste : de précipitations en ruissellements, de goutte à goutte en froissements, dans un moment complice d’écoute, de jeu et d’improvisation. Entre forme plastique et expérience musicale, venez écouter ce concert de l’eau, dans le jardin de la Maison de la musique !

Un spectacle dès 1 an dans le jardin de la Maison de la musique.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 10h30

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h30 à 16h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 11h30

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

