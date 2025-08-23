Pluies d’étoiles Stars of the ballet Théâtre municipal Sens

Pluies d’étoiles Stars of the ballet Théâtre municipal Sens vendredi 24 avril 2026.

Pluies d’étoiles Stars of the ballet

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SYNODALES

Pluie d’étoiles est une immersion au cœur de la danse, un voyage poétique porté par l’univers de François Mauduit. Ce spectacle met en lumière son double héritage artistique, à la fois classique et contemporain.

La première partie rend hommage au répertoire classique, à travers une sélection d’extraits soigneusement interprétés par les danseurs, dans une mise en scène originale. Elle se clôt par une chorégraphie d’ensemble, véritable tableau vivant.

Assister aujourd’hui à une création de François Mauduit, c’est découvrir bien plus qu’un danseur formé à l’École de danse de l’Opéra de Paris ou ancien soliste du Béjart Ballet Lausanne. C’est rencontrer un artiste complet, devenu en quelques années un chorégraphe et metteur en scène reconnu, capable de toucher un large public avec des œuvres sensibles, exigeantes et profondément humaines.

Chorégraphe François Mauduit

Distribution (en cours) .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Pluies d’étoiles Stars of the ballet

German : Pluies d’étoiles Stars of the ballet

Italiano :

Espanol :

L’événement Pluies d’étoiles Stars of the ballet Sens a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Sens et Sénonais