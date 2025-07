Plum(ailfe) Garden autour de la Communication Animale Contrexéville

Plum(ailfe) Garden autour de la Communication Animale

Parc Thermal Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-08-11 17:00:00

fin : 2025-08-11 19:00:00

Date(s) :

2025-08-11

C’est un temps d’échange et de partage qui vous est proposé

Au sein d’un petit groupe, la parole se fait plus simple.

Cette rencontre permettra de répondre à vos questions, celles qui vous turlupinent, vous chatouillent ou vous déstabilisent. Le but étant d’échanger autour de la communication animale. Plumes d’Anges répondra avec l’aide de la Nature.

Aussi lors de votre réservation à cette rencontre, n’hésitez pas à transmettre vos attentes.

Places limitées.

Sur réservation.Tout public

20 .

Parc Thermal Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 7 64 01 28 65

English :

This is a time for exchange and sharing:

In a small group, it’s easier to talk.

This meeting will answer your questions, the ones that nag at you, tickle you or destabilize you. The aim is to exchange ideas about animal communication. Plumes d?Anges will answer your questions with the help of Nature.

So when you reserve your place at this meeting, don’t hesitate to let us know what you’re looking for.

Places are limited.

Reservations required.

German :

Es wird Ihnen eine Zeit des Austauschs und des Teilens angeboten:

In einer kleinen Gruppe fällt das Sprechen leichter.

Bei diesem Treffen werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie beschäftigen, die Sie kitzeln oder die Sie verunsichern. Das Ziel besteht darin, sich über die Tierkommunikation auszutauschen. Plumes d’Anges wird mit Hilfe der Natur antworten.

Wenn Sie sich für dieses Treffen anmelden, zögern Sie nicht, Ihre Erwartungen mitzuteilen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

È un momento di condivisione e di scambio di idee:

In un piccolo gruppo parlare è più facile.

Questo incontro vi darà l’opportunità di rispondere alle vostre domande, quelle che vi preoccupano, vi solleticano o vi inquietano. L’obiettivo è quello di scambiare idee sulla comunicazione animale. Plumes d’Anges risponderà alle vostre domande con l’aiuto della natura.

Quindi, quando prenotate il vostro posto a questo incontro, non esitate a farci sapere cosa state cercando.

I posti sono limitati.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Es el momento de compartir e intercambiar ideas:

En un grupo pequeño, hablar es más fácil.

Esta reunión te dará la oportunidad de responder a tus preguntas, a las que te preocupan, te hacen cosquillas o te inquietan. El objetivo es intercambiar ideas sobre la comunicación animal. Plumes d’Anges responderá a sus preguntas con la ayuda de la Naturaleza.

Así que cuando reserves tu plaza en este encuentro, no dudes en hacernos saber lo que buscas.

Las plazas son limitadas.

Reserva obligatoria.

