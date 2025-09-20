Plume en main : la calligraphie Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

Plume en main : la calligraphie Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Dès 8 ans. Groupe limité à 12 personnes.

Enfants et adultes découvrent les écritures caroline et gothique, et s’exercent au calame et à la plume.

Durée : 60 minutes.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Arch.dép.Haute-Savoie