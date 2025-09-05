PLUME EN TRIO Cuxac-Cabardès

Dans le cadre de sa saison culturelle en Montagne Noire, l’association l’Eau Vive vous invite à danser avec le trio Plume .

Plume est un groupe de musique folk qui offre une expérience musicale unique et envoûtante. Composé d’Aymerick Tron à l’accordéon chromatique et stomp box, de Li’Ang Zhao au erhu (violon traditionnel chinois) et de Yves Perrin à la guitare, Plume crée une atmosphère puissante et originale.

Le groupe se distingue par son énergie brute et son enthousiasme débordant, proposant un voyage musical au croisement de différentes cultures. L’archet furieux du erhu et les riffs de guitare indomptables se mêlent aux mélodies douces de l’accordéon, créant une cohésion singulière et une improvisation fluide.

Plume a su charmer le public avec sa musique, en gardant la pulse des musiques populaires tout en ajoutant sa touche unique et son horizon créatif. Leur performance live est une explosion d’énergie et de rythmes enivrants, offrant une expérience mémorable aux spectateurs

Participation libre et nécessaire- Pas de réservation, et toujours notre buvette bio et locale

place de la mairie Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural season in the Montagne Noire, the Eau Vive association invites you to dance with the « Plume » trio.

Plume is a folk music group offering a unique, spellbinding musical experience. Comprising Aymerick Tron on chromatic accordion and stomp box, Li’Ang Zhao on erhu (traditional Chinese fiddle) and Yves Perrin on guitar, Plume creates a powerful and original atmosphere.

The group stands out for its raw energy and boundless enthusiasm, offering a musical journey at the crossroads of different cultures. The furious bowing of the erhu and the indomitable guitar riffs blend with the gentle melodies of the accordion, creating a singular cohesion and fluid improvisation.

Plume charmed the audience with their music, keeping the pulse of popular music while adding their own unique touch and creative horizon. Their live performance is an explosion of energy and intoxicating rhythms, offering a memorable experience for the audience

Free participation required No reservations, and always our organic and local refreshment bar

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison in der Montagne Noire lädt der Verein l’Eau Vive Sie ein, mit dem Trio « Plume » zu tanzen.

Plume ist eine Folkmusikgruppe, die ein einzigartiges und bezauberndes Musikerlebnis bietet. Bestehend aus Aymerick Tron am chromatischen Akkordeon und Stomp Box, Li’Ang Zhao an der Erhu (traditionelle chinesische Geige) und Yves Perrin an der Gitarre, schafft Plume eine kraftvolle und originelle Atmosphäre.

Die Band zeichnet sich durch ihre rohe Energie und ihren überschäumenden Enthusiasmus aus und bietet eine musikalische Reise an, bei der sich verschiedene Kulturen kreuzen. Der wütende Bogen der Erhu und die unbändigen Gitarrenriffs vermischen sich mit den sanften Melodien des Akkordeons und schaffen so einen einzigartigen Zusammenhalt und eine fließende Improvisation.

Plume verzaubert das Publikum mit ihrer Musik, indem sie den Puls der Volksmusik beibehält und gleichzeitig ihre einzigartige Note und ihren kreativen Horizont hinzufügt. Ihre Live-Performance ist eine Explosion von Energie und berauschenden Rhythmen, die den Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis beschert

Teilnahme frei und erforderlich- Keine Reservierung, und immer unsere Bio- und lokale Imbissbude

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale della Montagne Noire, l’associazione Eau Vive vi invita a ballare con il trio « Plume ».

I Plume sono un gruppo di musica popolare che offre un’esperienza musicale unica e affascinante. Composto da Aymerick Tron alla fisarmonica cromatica e allo stomp box, Li’Ang Zhao all’erhu (violino tradizionale cinese) e Yves Perrin alla chitarra, Plume crea un’atmosfera potente e originale.

Il gruppo si distingue per l’energia grezza e l’entusiasmo senza limiti, offrendo un viaggio musicale all’incrocio di culture diverse. I furiosi archi dell’erhu e gli indomabili riff della chitarra si mescolano alle dolci melodie della fisarmonica, creando una singolare coesione e una fluida improvvisazione.

I Plume hanno incantato il pubblico con la loro musica, conservando il polso della musica popolare e aggiungendo il loro tocco unico e il loro orizzonte creativo. Le loro performance dal vivo sono un’esplosione di energia e ritmi inebrianti, che offrono un’esperienza memorabile al pubblico

La partecipazione è libera e gratuita non è necessaria la prenotazione e il nostro punto di ristoro biologico e locale è sempre disponibile

Espanol :

En el marco de su temporada cultural en la Montaña Negra, la asociación Eau Vive le invita a bailar con el trío « Plume ».

Plume es un grupo de música folk que ofrece una experiencia musical única y hechizante. Formado por Aymerick Tron al acordeón cromático y stomp box, Li’Ang Zhao al erhu (violín tradicional chino) e Yves Perrin a la guitarra, Plume crea una atmósfera potente y original.

El grupo destaca por su energía bruta y su entusiasmo sin límites, ofreciendo un viaje musical en la encrucijada de diferentes culturas. El furioso arco del erhu y los indomables riffs de la guitarra se mezclan con las suaves melodías del acordeón, creando una cohesión singular y una improvisación fluida.

Plume cautivó al público con su música, manteniendo el pulso de la música popular pero añadiendo su propio toque y horizonte creativo. Su directo es una explosión de energía y ritmos embriagadores, que ofrecen al público una experiencia memorable

La asistencia es gratuita y obligatoria -no es necesario reservar-, y nuestro bar de refrescos ecológicos y locales está siempre disponible

