Plume et Pitch aiment jouer. Ils sont curieux de la vie. Tout ce qui tombe sous leurs mains est matière à explorer, s’amuser, inventer. Ils ne savent pas encore que l’objet inconnu qu’ils vont cette fois rencontrer va leur ouvrir les portes d’un monde encore plus vaste : un livre et tout commence…

(Spectacle pour les enfants de 18 mois à 5 ans)

Ce spectacle de la Compagnie Dire Encore, conçu et interprété par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, invite les enfants à vivre avec Plume et Pitch la rencontre avec le livre.

Le samedi 21 mars 2026

de 10h45 à 11h15

Le samedi 21 mars 2026

de 11h30 à 12h00

gratuit sous condition

Inscription

auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel (nombre de places limité)

1 adulte accompagnant par enfant.

Public tout-petits et enfants.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/



