Plume L’Oiseau Chanteur Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Plume L’Oiseau Chanteur

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Sur l’île du Grand Colombier, à Saint-Pierre et Miquelon, Plume est un Guillemot qui a toujours été différent des autres oiseaux. Fasciné par la musique, les histoires et le chant, il joue de la guitare, écrit, chante et rêve de faire découvrir ses mélodies. Un jour, poussé par sa petite soeur Olympe, Plume s’envole pour New-York à la recherche de sa propre voie. En chemin il rencontre Ronald, un corbeau méfiant et mal intentionné, Bill Hoot, un hibou sage qui lui apportera de nouvelles notes pour enrichir sa chanson intérieure. Ce voyage initiatique est une quête de soi, d’amitié, et d’acceptation de la différence. Les passages narratifs en Alexandrins se mêlent aux paroles de chansons rythmées, aux dialogues, pour raconter l’histoire du héros dans la recherche de sa propre voie. Avec Mmac et Guillo. Jeune Public 6-11 ans .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 09 contact@lunanegra.fr

