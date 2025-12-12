PLUME L’OISEAU CHANTEUR – LA LUNA NEGRA Bayonne

PLUME L’OISEAU CHANTEUR Début : 2026-02-20 à 15:00. Tarif : – euros.

Sur l’île du Grand Colombier, à Saint-Pierre et Miquelon, Plume est un Guillemot qui a toujours été différent des autres oiseaux. Plume est fasciné par la musique, les histoires et le chant. Il joue de la guitare, écrit, chante et rêve de faire découvrir ses mélodies. Un jour, poussé par sa petite soeur Olympe, la seule à le comprendre, Plume décide de s’envoler pour New-York à la recherche de sa propre voie. En chemin il rencontrera Ronald, un corbeau méfiant et mal intentionné, ainsi que Bill Hoot, un hibou sage qui lui apportera de nouvelles notes pour enrichir sa chanson intérieure. Ce voyage initiatique est une quête de soi, d’amitié, et d’acceptation de la différence. Sur scène, les passages narratifs en Alexandrins se mêleront aux paroles de chansons rythmées, aux dialogues entre les protagonistes, pour raconter l’histoire du héros dans la recherche de sa propre voie.Avec Mamac et GuilloJeune public : 6-11 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64