Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Plume & Plumo – Deux sacrés numéros

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 15:50:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-29

Plume et Plumo sont « deux Clown rigolos, deux sacrés numéros ». Ces deux amis sont heureux de vous proposer leur Grand Cabaret!!!!

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Plume and Plumo are %AB two funny clowns, two crazy performers %BB. These two friends are thrilled to present their Grand Cabaret to you!!!!

L’événement Plume & Plumo – Deux sacrés numéros Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans