Plume & Plumo – Deux sacrés numéros Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
samedi 24 octobre 2026 · Comédie des Volcans · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Plume & Plumo – Deux sacrés numéros
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 15:50:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-29
Plume et Plumo sont « deux Clown rigolos, deux sacrés numéros ». Ces deux amis sont heureux de vous proposer leur Grand Cabaret!!!!
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Plume and Plumo are %AB two funny clowns, two crazy performers %BB. These two friends are thrilled to present their Grand Cabaret to you!!!!
L’événement Plume & Plumo – Deux sacrés numéros Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans
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