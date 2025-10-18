Plume Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Plume Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris vendredi 17 octobre 2025.

Depuis son installation à Paris en 2015, il s’est produit aux côtés de Melody Gardot, Sarah McKenzie, Mokhtar Samba, Joe Sanders, Jacky Terrasson, Leon Parker…

La parution de son premier album « Escaping the Dark Side » (Jazz & People, avril 2019), avec Ambrose Akinmusire en invité, révèle au public français l’énergie renversante et la dimension spirituelle de son jeu, et l’impose comme un musicien de premier plan en plein devenir.

Son deuxième opus, « Holding On » (Jazz & People, octobre 2022), confirme l’intensité et la cohérence de son univers sonore, avec à l’appui le légendaire batteur américain Gregory Hutchinson.

Pour ce concert inédit au 38Riv, Plume sera accompagné de Leo Montana, Gabriel Sauzay et Antoine Paganotti. Le groupe jouera les compositions de son dernier album « Holding On », ainsi que de nouveaux morceaux en cours de développement.

Plume : saxophone alto

Leonardo Montana : piano

Gabriel Sauzay : contrebasse

Antoine Paganotti : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le saxophoniste franco-américain a d’abord développé son son et son style aux États-Unis – d’abord à Boston, puis à New York – aux côtés de grands noms de sa génération : Jason Palmer, Warren Wolf, Walter Smith III, Darren Barrett, Kendrick Scott, Ambrose Akinmusire, Josh Evans…

Le vendredi 17 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/