Plume Quartet, JASS CLUB PARIS, PARIS

Plume Quartet Jeudi 26 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T19:30:00+01:00 – 2026-02-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T21:30:00+01:00 – 2026-02-26T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Le saxophoniste alto Plume s’est imposé sur la scène internationale du jazz par un son lyrique et personnel, une improvisation expressive et un jeu profondément interactif. Son univers musical, à la fois moderne et ancré dans la tradition du jazz afro-américain, reflète un parcours riche entre Boston, New York et Paris. Formé à Berklee et au New England Conservatory, il s’est développé au contact de figures majeures du jazz américain avant de collaborer avec des artistes tels que Mulgrew Miller, Roy Hargrove, Ambrose Akinmusire, Melody Gardot ou Joe Sanders. Ses albums Escaping the Dark Side (2019) et Holding On (2022) ont été salués pour leur intensité et leur profondeur émotionnelle. Pour ce concert, Plume sera accompagné de Leo Montana, Gabriel Sauzay et Antoine Paganotti. Le quartet interprétera les compositions de Holding On ainsi que de nouveaux morceaux en cours d’écriture. **Plume** / saxophone alto **Leo Montana** / piano **Gabriel Sauzay** / contrebasse **Antoine Paganotti** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/301-Plume-Quartet?session=301 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/302-Plume-Quartet?session=302 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

