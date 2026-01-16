Plume Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Le saxophoniste alto Plume s’est imposé sur la scène internationale du jazz par un son lyrique et personnel, une improvisation expressive et un jeu profondément interactif. Son univers musical, à la fois moderne et ancré dans la tradition du jazz afro-américain, reflète un parcours riche entre Boston, New York et Paris.

Formé à Berklee et au New England Conservatory, il s’est développé au contact de figures majeures du jazz américain avant de collaborer avec des artistes tels que Mulgrew Miller, Roy Hargrove, Ambrose Akinmusire, Melody Gardot ou Joe Sanders. Ses albums Escaping the Dark Side (2019) et Holding On (2022) ont été salués pour leur intensité et leur profondeur émotionnelle.

Pour ce concert au JASS Club, Plume sera accompagné de Leo Montana, Gabriel Sauzay et Antoine Paganotti. Le quartet interprétera les compositions de Holding On ainsi que de nouveaux morceaux en cours d’écriture.

Plume / saxophone alto

Leo Montana / piano

Gabriel Sauzay / contrebasse

Antoine Paganotti / batterie

Le jeudi 26 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

