Plumelin fête Noël ! La boîte aux lettres du Père Noël

Parking de la mairie Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-01

Du 01/12 au 20/12 Boîte aux lettres du Père Noël

Viens déposer ton courrier dans la boîte aux lettres installée près de la Mairie !

À compter du 13 hall de la Mairie Exposition des lettres au Père Noël. .

Parking de la mairie Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 7 70 40 13 46

English :

L’événement Plumelin fête Noël ! La boîte aux lettres du Père Noël Plumelin a été mis à jour le 2025-11-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE