Plumes et Déplumes Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Informations pratiques

Léognan

Plumes et Déplumes

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Bienvenus à tous. Comme chaque semaine on se retrouve pour Plumes et déplumes l’émission qui déplume l’actualité littéraire. Découvrez notre invité, nos actualités, nos rubriques et chroniques. Plumes et déplumes, vous n’êtes pas au bout de nos surprises.

La Compagnie Avide Vacarme se définit comme un espace de rencontres d’artistes d’horizons différents et de disciplines artistiques. Vouée au départ au théâtre, elle ouvre régulièrement son champ vers la musique, les marionnettes, la danse et les arts plastiques. Multipliant les formes et les styles, elle crée des spectacles qui s’adressent tant aux jeunes publics qu’aux adultes ou aux familles. Un de ses premiers buts est de favoriser l’accès des publics au spectacle et de générer les rencontres avec les spectateurs.

Spectacle dans le cadre du prix Lire, élire , proposé par le Département de la Gironde et bibliogironde .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : Plumes et Déplumes

L’événement Plumes et Déplumes Léognan a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme