Plurilingüe ⁂ avec MadameTT dans un jardin à Hasnon – 25 juillet, Un jardin au milieu des champs, Hasnon

Plurilingüe ⁂ avec MadameTT dans un jardin à Hasnon – 25 juillet Samedi 25 juillet, 19h00 Un jardin au milieu des champs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/6fd928c3 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique et intimiste le 25 juillet 2026 à Hasnon, au cœur des champs. Dorothée et Nicolas vous ouvrent les portes de leur jardin bucolique pour découvrir Plurilingüe ⁂ Et pourtant, je m’élève de MadameTT. Ce spectacle multilingue entrelace poésie et musique acoustique, avec des créations originales et des reprises réinventées en français, espagnol, anglais et galicien. MadameTT et Kanfurneira vous invitent à partager une expérience sensorielle, entre langues et émotions, dans un cadre chaleureux et apaisant. Profitez de ce moment rare, entre terrasses et chaises suspendues, et laissez-vous porter par la magie des mots et des notes. 25 juillet 2026 Jardin au milieu des champs, Hasnon ️ Prix libre, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/6fd928c3

Un jardin au milieu des champs Hasnon Hasnon 59178 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/6fd928c3 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/6fd928c3 »}]

Spectacle intimiste multilingue avec MadameTT à Hasnon, 25 juillet. Prix libre. Hormur Arts vivants