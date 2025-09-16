PLUS CON TU MEURS Caraman

Découvrez la comédie « Plus con tu meurs » au centre culturel de Caraman le samedi 7 février 2026 à 20h45

Synopsis

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main.

La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange la porte d’entrée a disparu !

Cet accès grand ouvert va être le passe-droit des pires galères !

Une cendrillon un peu particulière, accompagnée de toute sa famille, vont mettre à rude épreuve ce pauvre Robert.

Et cerise sur le gâteau, va débarquer Jano, l’ange le plus con de l’histoire. Tellement con, qu’il a raté la porte d’entrée du paradis.

Quiproquos, surprises et crises de nerfs !

Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à attiser la curiosité des voisins, et… les voisins, c’est vous. .

CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

Discover the comedy « Plus con tu meurs » at the Caraman cultural center on Saturday, February 7, 2026 at 8:45 p.m

German :

Entdecken Sie die Komödie « Plus con tu meurs » im Kulturzentrum von Caraman am Samstag, den 7. Februar 2026 um 20.45 Uhr

Italiano :

Scoprite la commedia « Plus con tu meurs » al centro culturale Caraman sabato 7 febbraio 2026 alle 20.45

Espanol :

Descubre la comedia « Plus con tu meurs » en el centro cultural Caraman el sábado 7 de febrero de 2026 a las 20h45

