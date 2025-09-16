PLUS CON TU MEURS Caraman
Découvrez la comédie « Plus con tu meurs » au centre culturel de Caraman le samedi 7 février 2026 à 20h45
Synopsis
Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main.
La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange la porte d’entrée a disparu !
Cet accès grand ouvert va être le passe-droit des pires galères !
Une cendrillon un peu particulière, accompagnée de toute sa famille, vont mettre à rude épreuve ce pauvre Robert.
Et cerise sur le gâteau, va débarquer Jano, l’ange le plus con de l’histoire. Tellement con, qu’il a raté la porte d’entrée du paradis.
Quiproquos, surprises et crises de nerfs !
Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à attiser la curiosité des voisins, et… les voisins, c’est vous. .
English :
Discover the comedy « Plus con tu meurs » at the Caraman cultural center on Saturday, February 7, 2026 at 8:45 p.m
German :
Entdecken Sie die Komödie « Plus con tu meurs » im Kulturzentrum von Caraman am Samstag, den 7. Februar 2026 um 20.45 Uhr
Italiano :
Scoprite la commedia « Plus con tu meurs » al centro culturale Caraman sabato 7 febbraio 2026 alle 20.45
Espanol :
Descubre la comedia « Plus con tu meurs » en el centro cultural Caraman el sábado 7 de febrero de 2026 a las 20h45
