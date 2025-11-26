Plus cons tu meurs Comédie de Limoges Limoges

Plus cons tu meurs

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-09

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main. La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange la porte d’entrée a disparu ! Cet accès grand ouvert va être le passe droit des pires galères ! Une Cendrillon un peu particulière, accompagnée de toute sa famille, vont mettre à rude épreuve ce pauvre Robert. Et cerise sur le gâteau, va débarquer Jano, l’ange le plus con de l’histoire. Tellement con, qu’il a raté la porte d’entrée du paradis. Quiproquos, surprises et crises de nerfs ! Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à attiser la curiosité des voisins, et… Mes voisins, c’est vous ! .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

