Plus fort que l’oubli à l’Apollo Théâtre Apollo Théâtre Paris samedi 18 octobre 2025.

Une exploration des relations humaines confrontées à l’imprévu, l’impensable, l’incompréhensible qui fait vivre l’instant présent avec intensité et offre des perspectives nouvelles.

Un hommage vibrant à la puissance de l’amour quand la mémoire s’efface.

« Colette Roumanoff signe une comédie légère, délicate et subtile qui transcende les maux avec espièglerie et humanité. Quand la vie se fait farce tragique, le théâtre est bienfaiteur. C’est vrai plus que jamais avec cette pièce généreuse et drôle. » Théâtreonline

« Une pièce remarquable, pertinente, empathique, humaine et tellement juste. »

Un spectacle engagé, drôle et profondément humain à l’Apollo Théâtre. C’est la veille du mariage de Chloé et Jérôme. Entre un père qui oublie tout sauf sa joie de vivre, une sœur hypocondriaque, une belle-mère exubérante, un beau-père qui carbure au whisky, la tension monte et les masques tombent.

Du lundi 13 octobre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h45

payant

De 17 à 37 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Apollo Théâtre 18, rue du Faubourg-du-Temple 75011 Paris

https://www.plusfortqueloubli.com/ https://www.facebook.com/bienvivreavecalzheimer https://www.facebook.com/bienvivreavecalzheimer