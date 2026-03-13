Plus fort que moi | Rencontre avec le café Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Plus fort que moi | Rencontre avec le café

Mardi 7 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.



De Kirk Jones (II)

Avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Meet with the Café des Langues for a bilingual exchange at the end of the screening.

L’événement Plus fort que moi | Rencontre avec le café Arles a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Arles