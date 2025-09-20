Plus jamais silencieuses – Jardin21 Jardin21 Paris

Plus jamais silencieuses – Jardin21 Jardin21 Paris samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 12h – 4h

Culture : Place aux femmes

Ateliers :

12h30 – 13h30 : Initiation au mix avec Fraga (collectif Mauvaise Ambiance). Atelier réservé aux girls only. Découverte du matériel, techniques de base du DJing et mise en pratique.

(collectif Mauvaise Ambiance). Atelier réservé aux girls only. Découverte du matériel, techniques de base du DJing et mise en pratique. 16h – 20h : Médiation et curation de playlists avec le collectif Miss’ing. Création collective de playlists autour d’artistes femmes et minorités de genre. Playlists disponibles ensuite sur Spotify, Deezer et YouTube.

Exposition L’art de résister – toute la journée

Face à la montée des violences sexistes et des discours réactionnaires, Nous Toutes Paris 15‑16 présente L’art de résister, une exposition qui transforme l’art en outil de lutte, fait entendre nos voix et visibilise nos colères, avec Anouck Trégan, Darinka Rabu, Nabila Benchourak, Ophélie Masson, Salomé Bayle.

Nous Toutes Paris 15‑16 est un collectif féministe local, engagé contre les violences sexistes et toutes formes de domination de genre, dans une démarche intersectionnelle et inclusive.

Stands de sensibilisation – toute la journée

Tables rondes animées par Melinda Lefgoun Alqamar (enseignante, metteure en scène)

15h – 16h : Invisible mais indispensable : les femmes dans l’histoire de la culture avec Julie Verlaine (historienne et professeure) et Hélène Marquié (professeure Arts – Études sur le genre et chorégraphe).

avec Julie Verlaine (historienne et professeure) et Hélène Marquié (professeure Arts – Études sur le genre et chorégraphe). 16h – 17h : Corps, scène et pouvoir : la représentation des femmes dans les arts avec Aude Galliou (autrice, metteure en scène et directrice fondatrice de L’Académie d’Humour) et Laure Boisson (artiste pluridisciplinaire).

avec Aude Galliou (autrice, metteure en scène et directrice fondatrice de L’Académie d’Humour) et Laure Boisson (artiste pluridisciplinaire). 17h – 18h : Place des femmes dans la musique : avancées et leviers avec Stéphanie Gembaski (FEDELIMA), Solange Maribé (Shesaid.so et co-présidente du Collectif Raymonde), Constance Bidaut (programmatrice à La Boule Noire et DJ), Anne-Sophie Mattéi (consultante en stratégie et communication musicale). En partenariat avec Les Femmes S’en Mêlent.

Masterclass métier – 18h20 – 19h

Avec Jeanne Massart (scénographe, directrice artistique), animée par Lou-Ann Bonne (Fondatrice de Talk.active).

DJ sets par Vénus Club – 21h – 4h

Depuis 4 ans, Vénus Club — collectif féministe de DJs et professionnelles des musiques actuelles — agit sur la scène parisienne et nationale.

Line up :

Fraga

Audrey Supărată

Belatrix

C.L.E.O 2.5.A.7

Vickies

Dimanche 21 septembre, 14h – 19h

Éditer les voix, publier les luttes

Stands d’éditeurs indépendants – toute la journée

Avec : Editions Burn~Août, Editions Daronnes, 369éditions, Editions Bunker, Editions La Fabrique, Editions Extensibles, Editions du Faubourg, Editions de l’Atelier, Editions Pan, Editions des femmes.

Tables rondes et dédicaces animées par Melinda Lefgoun Alqamar (enseignante, metteure en scène)

15h – 16h : Scolarité et état de l’enseignement avec Louise Tourret (Éditions de l’Atelier, Le meilleur pour nos enfants ?)

avec Louise Tourret (Éditions de l’Atelier, Le meilleur pour nos enfants ?) 16h15 – 17h15 : L’expression des luttes féministes à travers l’écriture et la performance avec Elsa Eskenazi (Revivre, Editions Bunker), Violette Chalier (Traverser les orties, Editions Bunker), Laure Mathieu (Le plus grand lit du monde, Extensibles)

avec Elsa Eskenazi (Revivre, Editions Bunker), Violette Chalier (Traverser les orties, Editions Bunker), Laure Mathieu (Le plus grand lit du monde, Extensibles) 17h30 – 18h30 : Féminisme et luttes décoloniales avec Hélène Frouard (Jacqueline Manicom, Editions de l’Atelier) et Françoise Vergès (Un féminisme décolonial, Editions La Fabrique)

Projection du film : Toute la beauté et le sang versé, de Laura Poitras – 20h -22h

Sorti en 2023, ce documentaire retrace la vie de la photographe américaine Nan Goldin et son combat contre les lobbys pharmaceutiques. Dès les années 1970, elle documente la scène underground new-yorkaise et doit se battre pour faire reconnaître et exposer son œuvre. En 2017, elle dénonce l’industrie responsable de milliers de morts liées à la crise des opioïdes. Récompensé du Lion d’or à la Mostra de Venise 2022, le film a été salué par la critique.

Ce film est présenté par Super Seven, une association de jeunes cinéphiles qui promeut le cinéma à travers ciné-clubs, critiques, soutien à la création et partenariats avec des institutions comme la Cinémathèque Française. Ses actions réunissent néophytes et passionnés autour d’un même amour du 7ᵉ art.

✿ENTRÉE LIBRE ✿

Deux journées de rencontres autour de la place des femmes dans la culture

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

dimanche

de 12h00 à 22h00

jeudi, samedi

de 12h00 à 04h00

gratuit Tout public.

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/