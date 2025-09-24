Plus près… Se rapprocher de Joy Division – Colyne Morange TU-Nantes Nantes

Plus près… Se rapprocher de Joy Division – Colyne Morange TU-Nantes Nantes mardi 3 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 20:00 – 21:10

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Théâtre Dans une partition aussi intime que généreuse, entre stand-up, conférence et auto-fiction, Colyne Morange compose une ode à Joy Division et au punk, tout autant qu’à nos fragilités, nos imperfections, nos dérives, nos failles. Avec la musique comme confidente libératrice. Comme en préambule à un concert, Colyne Morange vient nous parler au micro, entourée d’une batterie, d’une guitare et de claviers. Elle nous raconte comment un jour, un peu par hasard, elle découvre Joy Division, groupe mythique de la fin des 70’s, les sons qui la font vibrer, la voix sombre de Ian Curtis. C’est comme un coup de foudre, comme si ces morceaux avaient été écrits pour elle. C’est une révélation. Avec humour et précision, la Nantaise Colyne Morange partage ses réflexions et ses observations sur cette relation de fan qu’elle a développée pour ce groupe mythique. Et ainsi, par ricochets, parler de ce rapport intime que chacun peut avoir avec des morceaux. Évoquer combien une musique peut accompagner une vie et ouvrir des horizons. Concept, écriture, interprétation : Colyne MorangeStomach Company Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10 Représentations du 3 au 5 février 2026 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/