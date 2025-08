Photoclimat : un parcours d’exposition photos en plein air ! Plusieurs lieux dans Paris Paris

Photoclimat : un parcours d’exposition photos en plein air ! Plusieurs lieux dans Paris Paris vendredi 12 septembre 2025.

Photoclimat réunit 44 artistes, 22 hommes et 22 femmes. Elle a pour but de donner de la visibilité à des ONG et Fondations à travers l’art photographique afin de rendre compte de leurs actions au quotidien, de valoriser leur travail ainsi que celui des personnes qui s’engagent auprès d’elles. En France, plus de 12 millions de personnes font partie d’une association, presque 1 personne sur 5 !

À travers un parcours d’expositions artistiques, événements et rencontres portés par des ONG, la biennale offre à tous les publics (grand public, jeune public, acteurs et leaders de l’écologie, entreprises, pouvoirs publics) une sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux de notre temps.

Il s’agit de valoriser la mission et les plaidoyers des associations d’intérêt général et des fondations afin de bousculer/créer des prises de conscience pour encourager les dons, le bénévolat et le recrutement des talents.

Encourager les artistes à s’engager et ainsi élargir le champ de représentation des causes portées.

L’art et la culture sont utilisés comme médiateurs dans cette manifestation unique, réunissant artistes et ONG autour de l’engagement citoyen. Des parcours pédagogiques sont également mis en place pour toucher le jeune public, acteur du changement de demain.

Accessible à toutes et tous grâce à son format en extérieur PHOTOCLIMAT mixe œuvres contemporaines et photographies de reportage dans d’immenses scénographies écoconçues qui intègrent le principe de l’économie circulaire et du recyclage.

L’ASSOCIATION LETOURDUNMONDE

L’association a pour but d’élaborer, de produire et de présenter des projets artistiques engagés. Elle créée des liens entre l’art, la sphère associative et les experts en questionnant les grands enjeux sociétaux à travers la création. Elle mène des actions en direction du grand public en décentralisant l’art des espaces culturels traditionnels.

Expositions Photoclimat ; Crédits : Photoclimat

Photoclimat est la première biennale environnementale et sociale gratuite et en plein air. Elle se tient pendant un mois, du 12 septembre au 12 octobre 2025, au cœur de Paris. Rendez-vous place de la Concorde, sur les Quais de Seine et à l’Académie du climat.

Du vendredi 12 septembre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris 75000 Paris