Journées européennes du patrimoine, découvrez le programme ! Plusieurs lieux dans Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. Et chaque année, des millions de visiteurs se donnent rendez-vous lors des Journées européennes du Patrimoine et franchissent le seuil de lieux d’exception et d’édifices habituellement fermés au grand public.

Ces moments privilégiés sont l’occasion de découvrir le patrimoine dans ses formes les plus diverses : des édifices religieux, des bâtiments administratifs, militaires ou judiciaires, des lieux de commémoration, des sites industriels ou des ateliers d’artisans. Beaucoup de demeures privées ouvrent également leurs portes à cette occasion.

Pour accompagner ces visites exceptionnelles, différentes animations sont proposées : des visites guidées aux circuits à thème, en passant par des démonstrations de savoir-faire, des représentations théâtrales, des concerts ou des promenades en musique. Apprendre et découvrir tout en s’amusant, pour tous les âges et le plus grand nombre.

La 42e édition des Journées européennes du patrimoine vous ouvre les portes des bâtiments iconiques parisiens !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/