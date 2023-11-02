Plusieurs MECA / OARA Bordeaux

Plusieurs MECA / OARA Bordeaux jeudi 2 novembre 2023.

Plusieurs 2 et 3 novembre 2023 MECA / OARA Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-11-02T20:00:00 – 2023-11-02T21:10:00

Fin : 2023-11-03T20:00:00 – 2023-11-03T21:10:00

Bertrand Bossard prend plaisir à nous égarer. Quand on lui confie les clés du 104 à Paris, c’est pour y proposer des Visites Déguidées aussi déconcertantes qu’hilarantes. L’auteur d’Incredibly Incroyable et du Jeu des 1000 euros manie l’humour absurde et la digression comme personne.

Sa rencontre avec Akira, pur-sang résident du Théâtre du Centaure, l’aurait-il assagi ? Père de cinq enfants, il se questionne : comment 8 milliards d’humains ont fini par occuper 95 % de la surface de la Terre ? Ni one-man-show, ni spectacle équestre, cette comédie écrite à deux mains et quatre sabots mêle poésie et réflexions philosophiques, le temps d’un pas de deux si synchronisé qu’il est parfois difficile de savoir qui guide qui.

MECA / OARA Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bertrand Bossard & son cheval Akira performance cheval

Marco Castro