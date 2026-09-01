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Plutôt crever ! Théâtre Comédie Bastille PARIS

dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre Comédie Bastille · PARIS

Plutôt crever ! Théâtre Comédie Bastille PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Lieu
Théâtre Comédie Bastille
Adresse
5 RUE NICOLAS APPERT
Ville
75011 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">1ère cat : 40 € - 2ème cat : 30 €</p><p class="text">Habitants du 11ème arr. : 12.50 €</p><p class="text">Moins de 26 ans : 12.50 €</p><p class="text">Tarif de groupe : 24.50 €</p>

De et avec Florence Andrieu, Flannan Obé et Caroline Montier

Piano Philippe Brocard ou Lucas Belkhiri

Mise en scène Marie Blondel

Costumes Zoé Lenglare – Lumières Stéphane Balny

Après Les Swinging Poules, Chansons synchronisées, et plus
de 200 représentations à Paris et en tournée, le trio vocal
revient avec un troisième opus : Plutôt crever !

Les Swinging Poules reviennent !

Plus fragiles, mais plus libres…elles sont enfin mûres !

S’emparant d’un répertoire allant de Brigitte Fontaine aux Spice Girls, en passant par Jonasz ou le swing américain des années 60, elles nous livrent leurs failles comme leur envie d’en découdre… le tout parfaitement harmonisé !
Alors, les illusions s’effondrent, les genoux lâchent… mais renoncer à vivre ?
PLUTÔT CREVER !

Les illusions s’effondrent, les genoux lâchent mais renoncer à vivre ? Plutôt crever !
Du dimanche 13 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :
dimanche
de 19h00 à 20h15
payant

1ère cat : 40 € – 2ème cat : 30 €

Habitants du 11ème arr. : 12.50 €

Moins de 26 ans : 12.50 €

Tarif de groupe : 24.50 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T22:00:00+02:00
fin : 2027-01-03T21:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:15:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:15:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:15:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:15:00+02:00;2026-10-11T19:00:00+02:00_2026-10-11T20:15:00+02:00;2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T20:15:00+02:00;2026-10-25T19:00:00+02:00_2026-10-25T20:15:00+02:00;2026-11-01T19:00:00+02:00_2026-11-01T20:15:00+02:00;2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T20:15:00+02:00;2026-11-15T19:00:00+02:00_2026-11-15T20:15:00+02:00;2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T20:15:00+02:00;2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T20:15:00+02:00;2026-12-06T19:00:00+02:00_2026-12-06T20:15:00+02:00;2026-12-13T19:00:00+02:00_2026-12-13T20:15:00+02:00;2026-12-20T19:00:00+02:00_2026-12-20T20:15:00+02:00;2026-12-27T19:00:00+02:00_2026-12-27T20:15:00+02:00;2027-01-03T19:00:00+02:00_2027-01-03T20:15:00+02:00

Théâtre Comédie Bastille 5 RUE NICOLAS APPERT  75011 ClimatiséPARIS
https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com


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