Plutôt crever ! Théâtre Comédie Bastille PARIS

Informations pratiques

De et avec Florence Andrieu, Flannan Obé et Caroline Montier

Piano Philippe Brocard ou Lucas Belkhiri

Mise en scène Marie Blondel

Costumes Zoé Lenglare – Lumières Stéphane Balny

Après Les Swinging Poules, Chansons synchronisées, et plus

de 200 représentations à Paris et en tournée, le trio vocal

revient avec un troisième opus : Plutôt crever !

Les Swinging Poules reviennent !

Plus fragiles, mais plus libres…elles sont enfin mûres !

S’emparant d’un répertoire allant de Brigitte Fontaine aux Spice Girls, en passant par Jonasz ou le swing américain des années 60, elles nous livrent leurs failles comme leur envie d’en découdre… le tout parfaitement harmonisé !

Alors, les illusions s’effondrent, les genoux lâchent… mais renoncer à vivre ?

PLUTÔT CREVER !

Les illusions s’effondrent, les genoux lâchent mais renoncer à vivre ? Plutôt crever !

Du dimanche 13 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

dimanche

de 19h00 à 20h15

payant

1ère cat : 40 € – 2ème cat : 30 €

Habitants du 11ème arr. : 12.50 €

Moins de 26 ans : 12.50 €

Tarif de groupe : 24.50 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T22:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T21:15:00+01:00

Date(s) : 2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:15:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:15:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:15:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:15:00+02:00;2026-10-11T19:00:00+02:00_2026-10-11T20:15:00+02:00;2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T20:15:00+02:00;2026-10-25T19:00:00+02:00_2026-10-25T20:15:00+02:00;2026-11-01T19:00:00+02:00_2026-11-01T20:15:00+02:00;2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T20:15:00+02:00;2026-11-15T19:00:00+02:00_2026-11-15T20:15:00+02:00;2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T20:15:00+02:00;2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T20:15:00+02:00;2026-12-06T19:00:00+02:00_2026-12-06T20:15:00+02:00;2026-12-13T19:00:00+02:00_2026-12-13T20:15:00+02:00;2026-12-20T19:00:00+02:00_2026-12-20T20:15:00+02:00;2026-12-27T19:00:00+02:00_2026-12-27T20:15:00+02:00;2027-01-03T19:00:00+02:00_2027-01-03T20:15:00+02:00

Théâtre Comédie Bastille 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 ClimatiséPARIS

https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com



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