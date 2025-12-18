Pluviographies (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
Pluviographies (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 11 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:30 – 17:30
Gratuit : non Accessible dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Avec Yann Bagot, atelier en continu accessible sans réservation.Expérimentations méditatives à l’eau et à l’encre de chine sur papier, jeux de représentations des charges d’eaux qui traversent le ciel et l’atmosphère sur le papier.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire