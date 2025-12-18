Pluviographies (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:30 – 17:30

Gratuit : non Accessible dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Avec Yann Bagot, atelier en continu accessible sans réservation.Expérimentations méditatives à l’eau et à l’encre de chine sur papier, jeux de représentations des charges d’eaux qui traversent le ciel et l’atmosphère sur le papier.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

