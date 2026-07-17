P•MATRIMOINE•S • CINÉ-CLUB DE CAEN ★ DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT DE SATYAJIT RAY (INDE), Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

P•MATRIMOINE•S • CINÉ-CLUB DE CAEN ★ DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT DE SATYAJIT RAY (INDE) Jeudi 20 août, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T20:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:25:00+02:00

Fin : 2026-08-20T20:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:25:00+02:00

Cet été, le Ciné-Club de Caen, vous propose de découvrir DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT (Aranyer Din Ratri), du cinéaste bengali Satyajit Ray, qui explore avec humour et mélancolie les thèmes de l’identité, de l’immaturité masculine, des caprices du désir et du choc entre citadins et nature.

Figure incontournable du cinéma d’auteur indien, Satyajit Ray a réalisé près de quarante films. Des jours et des nuits dans la forêt est le onzième à être présenté à Cannes.

Derrière l’apparente légèreté d’un marivaudage estival, adapté d’un roman de l’écrivain d’avant-garde Sunil Gangopadhyay, Des jours et des nuits dans la forêt se révèle comme une œuvre d’une finesse et d’une modernité incroyables.

À travers ce portrait d’une certaine jeunesse indienne bourgeoise des années 1960, le cinéaste filme un jeu de séduction charmant. On retrouve dans le film des acteurs fétiches de Satyajit Ray : l’actrice Sharmila Tagore – membre du Jury du Festival de Cannes en 2009 – et l’acteur Soumitra Chatterjee, qui interprète également Apu dans la fameuse trilogie. Outre son caractère romanesque, le film rend compte des différences de castes qui caractérisent la société indienne traditionnelle, ainsi que des rapports de forces hommes-femmes. Ces derniers s’expriment particulièrement à travers une verve et des dialogues d’une grande finesse, qui prennent souvent la forme de joutes verbales malicieuses. Au fond, ce que Ray nous fait éprouver à travers son film, c’est l’impossibilité d’une rencontre authentique entre ces hommes et ces femmes ; non par fatalité, mais par asymétrie. En cela, ce film magnifique, aux accents parfois rohmériens, n’est pas sans évoquer Une partie de campagne (1946) de Jean Renoir, laissant le spectateur empreint d’une même douce et poignante mélancolie pour les parenthèses amoureuses – et leurs promesses évanouies.

« Un de mes films préférés de tous les temps. » Mira Nair

« Des jours et des nuits dans la forêt, presque oublié, est un joyau à part. » Wes Anderson

Version restaurée 4K

Cannes Classic 2026

➡️ À l’issue de la projection du film DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORÊT de Satyajit Ray, le Ciné-Club de Caen vous propose un temps d’analyse et d’échange dans la salle. La rencontre sera animée par Jean-Luc Lacuve et Milann Baupin. Après la projection et la discussion, moment convivial autour d’un verre offert.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F362063/D1787250600/VO/251394/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

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