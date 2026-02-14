P•MATRIMOINE•S • WONG KAR-WAI ★ 2 AVANT-PREMIÈRES • BLOSSOMS SHANGHAI + THE GRANDMASTER Mardi 24 février, 20h00 Café des images Calvados

★ 2 AVANT-PREMIÈRES • BLOSSOMS SHANGHAI + THE GRANDMASTER

À l’occasion de la ressortie exceptionnelle de The Grandmaster dans une version longue chinoise inédite, et du lancement en France de la série Blossoms Shanghai, le Café des images vous propose une double avant-première exceptionnelle, mêlant série et cinéma. Pour une plongée totale dans l’univers de l’un des maîtres du cinéma chinois, découvrez en avant-première dans un double programme :

• l’épisode pilote Blossoms Shanghai de la série réalisée par Wong Kar Wai, qui sortira le 26 février 2026 sur Mubi ;

• suivi deThe Grandmaster, qui ressortira dans une nouvelle version le 25 février 2026 en salles de cinéma.

« Parfois, ils pensent que notre façon de travailler est très élégante et romantique, mais en réalité, c’est simplement la seule façon dont nous pouvons survivre et réaliser nos films. Nous pouvons travailler avec ce que nous avons, mais pas avec ce que nous aimerions avoir. » Wong Kar Wai

LES FILMS

★ BLOSSOMS SHANGHAI Episode 1

de Wong Kar-wai • Chine • 2026 • 0h45 • VOSTfr

À Shanghai, dans les années 1990, Ah Bao transcende ses débuts modestes pour devenir le charismatique « M. Bao » avec l’aide de son mentor Oncle Ye, de Ling Zi, la propriétaire d’un restaurant, et de Mlle Wang. Mais l’arrivée d’une femme mystérieuse menace de détruire tout ce qu’il a bâti.

★ THE GRANDMASTER

de Wong Kar-wai • Chine • 2003 • 2h10 • VOSTfr

Chine, 1936. Désigné par le Grand Maître Baosen pour lui succéder à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux, Ip Man, maître légendaire de Wing Chun (Kung Fu), doit affronter un à un les plus grands maîtres du kung-fu. Tiraillé entre un amour impossible avec Gong-er, la fille du Grand Maître et l’occupation japonaise qui plonge le pays dans le chaos, Ip Man va forger pendant 20 ans, combat après combat, sa propre légende.

Version longue chinoise inédite

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « phone », « value »: null}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

