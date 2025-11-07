PMI des nounours Lecture de 0 à 3 ans Altkirch

PMI des nounours Lecture de 0 à 3 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 09:00:00

fin : 2025-11-07 11:00:00

2025-11-07

Un parcours ludique de soins et de dépistage proposé par la PMI. Sur inscription.

Inscription obligatoire

Venez avec vos enfants participer à un parcours ludique où ils pourront s’occuper de la santé de leur peluche en réalisant de petits gestes de soins. Accueillis par une infirmière-puéricultrice et un médecin, les enfants découvriront le rôle des professionnels de santé tout en jouant et en apprenant sur le corps et la santé.

Des lectures d’albums par les bibliothécaires complèteront ce moment de découverte. .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

English :

A playful course of care and screening offered by the PMI. Registration required.

German :

Ein spielerischer Pflege- und Früherkennungsparcours, der von der PMI angeboten wird. Auf Anmeldung.

Italiano :

Un divertente programma di salute e screening organizzato dal PMI. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Un divertido programa de salud y detección organizado por la PMI. Inscripción obligatoria.

