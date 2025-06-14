P!nk : The Tribute by SO WHAT – LE SPLENDID Lille

P!nk : The Tribute by SO WHAT Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 22 novembre 2024 à 20h30 puis reporté au 14 juin 2025 à 20h00 aura finalement lieu le 10 janvier 2026 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésPlongez au cœur de l’énergie électrisante et rebelle de P!nk avec P!nk: The Tribute by So What . Ce spectacle époustouflant rend hommage à l’icône pop-rock à travers une performance captivante, reprenant ses plus grands succès avec une passion et une précision extraordinaires.Sous les feux de la rampe, So What incarne non seulement la puissance vocale distinctive de P!nk, mais aussi son esprit intrépide et son attitude provocante. De Get the Party Started à Just Like a Pill , en passant par So What et bien plus encore, chaque chanson est interprétée avec une énergie explosive, transportant le public dans cet univers unique Les fans seront enchantés de revivre les moments emblématiques de sa carrière, tandis que les nouveaux venus seront conquis par la performance inégalée de So What. P!nk: The Tribute by So What n’est pas seulement un concert, c’est une célébration vivante de la diversité musicale de l’artiste et de son impact indélébile sur la scène musicale mondiale.Préparez-vous à une soirée inoubliable de musique, de danse et de nostalgie, où chaque note résonne comme un hommage vibrant à l’une des artistes les plus audacieuses de notre époque. Ne manquez pas l’occasion de vivre l’esprit indomptable de P!nk à travers les performances exceptionnelles de So What. C’est bien plus qu’un tribute, c’est une expérience immersive dans l’univers inimitable de P!nk.

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LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59