PO-CHENG TSAI – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

PO-CHENG TSAI Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : PO-CHENG TSAILe rideau tombe. Le théâtre est plongé dans le noir. Une seule lumière veille : la servante, ou Ghost light, gardienne silencieuse de la scène endormie. C’est autour de cette image que la compagnie québécoise signe son troisième spectacle. Forts d’une collaboration de plus de dix ans sur les scènes du monde entier, Maxim Laurin et Guillaume Larouche, complices au-delà des mots, livrent un face à face captivant où se mêlent prouesses acrobatiques, chorégraphies et musique. La planche coréenne les propulse l’un vers l’autre dans l’euphorie de l’envol, la légèreté de l’apesanteur et la fatalité de la chute. Une œuvre intime et singulière, en clair-obscur, à voir en famille.Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13