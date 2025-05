Exposition photo « Nuit de femme, de terre et d’illusions » de Cécile Henryon – POC Alfortville, 7 juin 2025, Alfortville.

Les photographies de Cécile Henryon sont une évocation poétique, étrange et même un peu inquiétante de la nuit. Dans la série « LaVieNuitDeBoue », la nuit est explorée non pas en levant les yeux au ciel mais en les posant sur la terre : fluide et souple ou rigide et autoritaire.

Elle nous rappellera ses avertissements écologiques et la puissance de son corps créateur. Comme un rêve prémonitoire aux traits de fictions obscures, pour cette Nuit Blanche, la Terre-Mère se fera sombre. Avec la série « Nuits Féminines », le voile du noir engloutira la conscience, pour laisser place à un imaginaire en alerte éveillant désirs et peurs primitives.

Le samedi 07 juin 2025

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

POC Rue Joseph Franceschi 94140 Alfortville

