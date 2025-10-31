POCAHONTAS – GAITE RIVE GAUCHE Paris

SOCIETE DES SPECTACLES EDGAR PRÉSENTE : POCAHONTAS, LE MUSICALAprès Sherlock Holmes, l’aventure musicale et Chat Botté, le musical, les Frères Safa revisitent Pocahontas dans un spectacle évènement.Début XVIIème siècle, la tribu Powhatan vit en harmonie en Amérique du Nord. L’arrivée de colons anglais bouleverse cet équilibre… mais la rencontre entre Pocahontas et John Smith va sceller le destin de tout un peuple. Entre aventures, romance et quête initiatique, cette histoire explore la rencontre des cultures au sein d’une nature sacrée.Les artistes sur scène transporteront petits et grands dans un spectacle visuel, sonore éblouissant. Humour, poésie, chorégraphies et chansons rythment cette fresque familiale. Avec des décors immersifs, des projections interactives, des hologrammes à couper le souffle, Pocahontas, le musical vous promet un voyage magique et inoubliable !Adaptation & mise en scène : Les Frères SafaLivret, musiques et paroles : Samuel SafaChorégraphies : Thomas Bimai Costumes : Marie-Caroline Behue Lumières Guillaume Janon Décors et accessoires : Mélusine Mayance Décors vidéos : Harold Simon Maquillage : Magali JunemannDurée : 1h10 sans entracteA partir de 3 ans

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75