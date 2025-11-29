LE PERE NOEL EST ENRHUME – LE PERE NOEL EST ENRHUME – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LE PERE NOEL EST ENRHUME – LE PERE NOEL EST ENRHUME – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne samedi 29 novembre 2025.

LE PERE NOEL EST ENRHUME – LE PERE NOEL EST ENRHUME Début : 2025-12-17 à 14:30. Tarif : – euros.

Panique au Pôle Nord ! Le père Noël a éternué, le père Noël a reniflé, le père Noël… est enrhumé ? Catastrophe, Noël approche et le père Noël ne peut plus se lever !Comment est-ce possible ? Ce n’était jamais arrivé ! Et comment les enfants auront-ils leurs cadeaux si le père Noël ne peut pas les distribuer ?Heureusement que Maman Noël et le Lutin Gus sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !Ensemble ils vont essayer toutes les recettes, toutes les potions pour guérir le père Noël. Mais entre remèdes et chansons, arriveront-ils à trouver la bonne formule ?Un véritable conte musical de Noël plein d’humour, de tendresse et de magie pour petits et grands flocons.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77