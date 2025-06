GRIGORY SOKOLOV, L’ART DE – EGLISE SAINT MATHIEU Colmar

GRIGORY SOKOLOV, L’ART DE Début : 2025-07-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Grigory Sokolov, monstre sacré du piano, illumine le Festival International de Colmar. De Byrd à Brahms, un dialogue intime entre l’âge d’or anglais et le romantisme. Un récital d’exception à ne pas manquer !Programme :W. Byrd (1540-1623), John come kiss me now T478 BK81 FVB10 / The first pavan. The galliard to the first pavan T487 BK29a, 29b FVB167, 168 / Fantasia T455 BK63 FVB8 / Alman T436 BK11 FVB163 / Pavan : Le comte de Salisbury. Galliard. Deuxième galliard T503 BK15a, 15b, 15cCallino casturame T441 BK35 FVB158J. Brahms, 4 Ballades op. 10Andante (ré mineur), Andante (ré majeur)Intermezzo. Allegro (si mineur), Andante con moto (si majeur)2 Rhapsodies, op. 79Agitato, Molto passionato, ma non troppo allegroLe Festival Internatinonal de Colmar ce sont 26 concerts à découvrir du 03 au 14 juillet 2025. Programmation complète sur festival-colmar.com.Pour des raisons techniques, sécuritaires ou organisationnelles, le Festival International de Colmar se réserve le droit de modifier le placement du client. Auquel cas, la place proposée correspondra à une catégorie équivalente ou supérieure à celle choisie par le spectateur au moment de l’achat

EGLISE SAINT MATHIEU 3 GRANDE RUE 68000 Colmar 68