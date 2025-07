LES FRANCOPHONIDES 2025 – 1 JOUR – LA RUELLE DES MOMES ZELIE HATIK – PARC JEAN DE LA FONTAINE Pierre-Benite

LES FRANCOPHONIDES 2025 – 1 JOUR – LA RUELLE DES MOMES ZELIE HATIK Début : 2025-09-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Les Francophonides, le festival de la diversité culturelle et musicale francophone fait son grand retour à Oullins-Pierre-Bénite. Voici la programmation du 12 et 13 septembre : Pour sa 14e édition, le festival de la diversité culturelle et musicale francophone « les Francophonides » voit en tête d’affiche Hatik et Vitaa, mais aussi des artistes émergent comme Satine ou Zélie.Le vendredi 12 septembre, à 19h, c’est Hatik qui viendra enflammer la scène du parc Jean-de-la-Fontaine avec ses plus grands hits. Il partagera la scène avec Zélie, artiste montante de la pop française et La Ruelle des Mômes, un groupe pop-rock qui ouvrira le festival avec de la trompette et de l’accordéon.Le samedi 13, toujours à 19h, Trigone plus, le groupe de rock mélodique à la française ouvre le bal, suivi par Satine et enfin Vitaa, icône de la scène française.Vendredi 12 septembre : LA RUELLE DES MÔMES ZÉLIE HATIKSamedi 13 septembre : TRIGONE PLUS SATINE VITAA

PARC JEAN DE LA FONTAINE – 69310 Pierre-Benite 69