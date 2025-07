POCHETTE SURPRISE #1 Lille

Venez découvrir le travail d’une trentaine d’artistes exposants venus de toute la France et de Belgique Illustration, BD, sérigraphie, gravure, fanzine, collage, lettrage … Bref un florilège des pratiques artistiques de l’image imprimée et de la micro-édition, à découvrir au sein des ateliers partagés Volume Ouvert situés dans le quartier de Fives (métro Marbrerie).

ARTISTES INVITÉS (plus d’annonces à venir)

Alice Monvaillier Jo Brulex Papier Bon Œil Zaz Ou Grégoire Cheynier Solène Cerise Atelier Pocky Pop Thalie Craft Machoire Jerry Can Théo Delepierre Clémentine Chaput Marie Gosselin Atelier LULUJ Raoule la moule Chicken MaxiCat florianosaure …

**Samedi 13 **

de 10h à 20h Salon des arts graphiques (stands et expo-vente, entrée libre et gratuite)

de 20hà 22h30 Concert à prix libre de IPKISS (pop-punk) + BARE TEETH (punk-rock)

**Dimanche 14 **

de 10h à 19h Salon des arts graphiques (stands et expo-vente, entrée libre et gratuite)

Petite restauration et buvette associative sur place. Le prix libre (au chapeau) pour le concert du samedi soir sera entièrement reversé aux musiciens.

[http://www.facebook.com/supersurpriseeditions/](http://www.facebook.com/supersurpriseeditions/) .

9 rue de pologne lille Lille 59260 Nord Hauts-de-France supersurpriseeditions@gmail.com

