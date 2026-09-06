Informations pratiques

Gignac

POCHETTE SURPRISE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Une seule règle : vous ne connaîtrez pas le programme avant d’entrer dans la salle.

Une Pochette Surprise, c’est un laboratoire à ciel ouvert. C’est ici qu’est né le Donkey Comedy Club. Ici que vous avez découvert, avant tout le monde, des artistes émergent·es, des formes hybrides inclassables et inoubliables, de la danse, de l’humour… Cette saison, on pousse l’expérience encore plus loin. Plus de Pochettes Surprises et plus d’audace. Une seule règle : vous ne connaîtrez pas le programme avant d’entrer dans la salle. .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02 billetterie@lesonambule.fr

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English : POCHETTE SURPRISE

There’s only one rule: you won’t know the program until you enter the room.

L’événement POCHETTE SURPRISE Gignac a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT