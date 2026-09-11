Pochette Surprise : la Ducasse de Clément Courgeon Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Pochette Surprise : la Ducasse de Clément Courgeon

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

C’est le retour du week-end famille : Pochette Surprise !

Pendant deux jours, Le LaM se transforme en une véritable ducasse d’antan, imaginée par l’artiste pluridisciplinaire Clément Courgeon.

Entre fête foraine, installations artistiques, spectacles et ateliers, toute la famille est invitée à vivre une expérience immersive au cœur des traditions populaires du Nord.

Tout au long de la ducasse, profitez également d’un stand de pop-corn, d’une guinguette et offre de restauration, de gourmandises pour le goûter, ainsi que d’espaces de détente et de coins lecture.

Programme du week-end :

**En continu :**

* _**Ateliers artistiques**_ : fabriquez vos chapeaux extravagants, porte-bonheur, décors, ou encore maquillage éphémère.

* _**Jeux forains**_ : pêche aux canards, chamboule-tout, jeux de massacre… Les grands classiques de la ducasse à partager en famille.

**Spectacles et animations**

* _**Le Grand Guignol**_ (12h / 14h / 15h / 16h, les 2 jours) : marionnettes, théâtre et imaginaire forains se rencontrent dans un spectacle aussi drôle qu’imprévisible.

* _**Lisa Signorini prévoit votre avenir**_ (12h – 14h et 15h – 16h les deux jours) : dans sa roulotte mystérieuse, laissez-vous tirer les cartes et découvrez ce que le futur pourrait vous réserver…

* _**Matchs de catch chorégraphié**_ (14h30 et 16h30, les 2 jours) : des affrontements chorégraphiés spectaculaires qui font dialoguer l’univers de la fête foraine et celui du musée.

* _**Tir à l’arc**_ (de 15h à 17h, à partir de 11 ans, les 2 jours) : un défi d’adresse pour viser le meilleur score !

* _**Boum des enfants, avec**_ [_**Radio Minus**_](https://radiominus.com/) (de 16h30 à 18h30, le samedi) : le musée se transforme en grand dancefloor pour les petits mais aussi les grands !

**Découvrir le musée en famille**

* _**Visites flash**_ (13h30 / 15h / 16h les 2 jours) : des visites courtes et interactives pour explorer les œuvres autrement.

* _**Histoires pour les tout-petits**_ (11h30 / 13h30 / 16h, les 2 jours) : des récits racontés avec un kamishibaï, petit théâtre d’ombres japonais, autour des œuvres du musée.

C’est le retour du week-end famille : Pochette Surprise !

Pendant deux jours, Le LaM se transforme en une véritable ducasse d’antan, imaginée par l’artiste pluridisciplinaire Clément Courgeon.

Entre fête foraine, installations artistiques, spectacles et ateliers, toute la famille est invitée à vivre une expérience immersive au cœur des traditions populaires du Nord.

Tout au long de la ducasse, profitez également d’un stand de pop-corn, d’une guinguette et offre de restauration, de gourmandises pour le goûter, ainsi que d’espaces de détente et de coins lecture.

Programme du week-end :

**En continu :**

* _**Ateliers artistiques**_ : fabriquez vos chapeaux extravagants, porte-bonheur, décors, ou encore maquillage éphémère.

* _**Jeux forains**_ : pêche aux canards, chamboule-tout, jeux de massacre… Les grands classiques de la ducasse à partager en famille.

**Spectacles et animations**

* _**Le Grand Guignol**_ (12h / 14h / 15h / 16h, les 2 jours) : marionnettes, théâtre et imaginaire forains se rencontrent dans un spectacle aussi drôle qu’imprévisible.

* _**Lisa Signorini prévoit votre avenir**_ (12h – 14h et 15h – 16h les deux jours) : dans sa roulotte mystérieuse, laissez-vous tirer les cartes et découvrez ce que le futur pourrait vous réserver…

* _**Matchs de catch chorégraphié**_ (14h30 et 16h30, les 2 jours) : des affrontements chorégraphiés spectaculaires qui font dialoguer l’univers de la fête foraine et celui du musée.

* _**Tir à l’arc**_ (de 15h à 17h, à partir de 11 ans, les 2 jours) : un défi d’adresse pour viser le meilleur score !

* _**Boum des enfants, avec**_ [_**Radio Minus**_](https://radiominus.com/) (de 16h30 à 18h30, le samedi) : le musée se transforme en grand dancefloor pour les petits mais aussi les grands !

**Découvrir le musée en famille**

* _**Visites flash**_ (13h30 / 15h / 16h les 2 jours) : des visites courtes et interactives pour explorer les œuvres autrement.

* _**Histoires pour les tout-petits**_ (11h30 / 13h30 / 16h, les 2 jours) : des récits racontés avec un kamishibaï, petit théâtre d’ombres japonais, autour des œuvres du musée. .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

The Family Weekend is back: Surprise Bag!

For two days, Le LaM will be transformed into a true old-fashioned fair, designed by multidisciplinary artist Clément Courgeon.%A0

With a carnival, art installations, performances, and workshops, the whole family is invited to enjoy an immersive experience at the heart of the North’s folk traditions.

Throughout the festival, you can also enjoy a popcorn stand, an open-air café, food options, treats for snack time, as well as relaxation areas and reading corners.

Weekend Program:

**Ongoing:**

* _**Art Workshops**_: Create your own extravagant hats, good-luck charms, decorations, or even temporary face paint.

* _**Fairground games**_: duck fishing, coconut shy, and other games—the classic fairground favorites to enjoy with the whole family.

**Shows and entertainment**%A0

* _**Le Grand Guignol**_ (12 p.m. / 2 p.m. / 3 p.m. / 4 p.m., both days): puppets, theater, and carnival fantasy come together in a show that’s as funny as it is unpredictable.

* _**Lisa Signorini Predicts Your Future**_ (12:00 PM–2:00 PM and 3:00 PM–4:00 PM both days): in her mysterious trailer, let her read your cards and discover what the future might hold for you…

* _**Choreographed Wrestling Matches**_ (2:30 PM and 4:30 PM, both days): spectacular choreographed showdowns that bridge the worlds of the carnival and the museum.

* _**Archery**_ (3:00 PM to 5:00 PM, ages 11 and up, both days): a test of skill to aim for the highest score!%A0

* _**Kids’ Party, with**_ [_**Radio Minus**_](https://radiominus.com/) (4:30 PM to 6:30 PM, Saturday): the museum turns into a huge dance floor for kids—and adults, too!

**Explore the museum as a family**

* _**Flash Tours**_ (1:30 PM / 3:00 PM / 4:00 PM both days): short, interactive tours to explore the artworks in a new way.

* _**Stories for Toddlers**_ (11:30 a.m. / 1:30 p.m. / 4:00 p.m. on both days): stories told using a kamishibai—a small Japanese shadow theater—based on the museum’s artworks.

L’événement Pochette Surprise : la Ducasse de Clément Courgeon Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-09-11 par Hauts-de-France Tourisme