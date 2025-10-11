Pochette surprissse des designers et des jouets Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement

Pochette surprissse des designers et des jouets

Samedi 11 octobre 2025 de 11h à 14h.

Du 12/10 au 20/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h30. Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Objet d’émerveillement et source de divertissement, le jouet est aussi un formidable support d’innovation et de créativité.

Objet d’émerveillement et source de divertissement, le jouet est aussi un formidable support d’innovation et de créativité. Tout particulièrement à partir des années 1920, où un certain nombre de graphistes, artistes et designers conçoivent des jouets à la fois utiles et beaux qui participent au développement moteur et intellectuel de l’enfant. En parallèle à l’émergence de pédagogies alternatives qui lui accorde une toute nouvelle place dans la société, cette période de grande inventivité formelle se poursuit après-guerre et produit des pièces qui sont aussi bien des outils d’apprentissage que des œuvres d’art.

Aux côtés d’une sélection de jouets rares, fabriqués par des designers de renom (Antonio Vitali, Kurt Naef, Charles & Ray Eames, Fredun Shapur, Libuše Niklová, Enzo Mari, Patrick Rylands…) seront présentées d’autres pièces moins connues, ainsi que des créations contemporaines.



Samedi 11 octobre à 18h30, visite guidée en compagnie de Mira Shapur et Carole Daprey .

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 contact@fotokino.org

English :

An object of wonder and a source of entertainment, toys are also a formidable medium for innovation and creativity.

German :

Spielzeug ist nicht nur ein Gegenstand des Staunens und eine Quelle der Unterhaltung, sondern auch ein hervorragendes Medium für Innovation und Kreativität.

Italiano :

Oggetto di meraviglia e fonte di divertimento, i giocattoli sono anche un formidabile mezzo di innovazione e creatività.

Espanol :

Objeto de asombro y fuente de entretenimiento, el juguete es también un medio formidable para la innovación y la creatividad.

