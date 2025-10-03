Pochettes surprise Médiathèque De Mugron Mugron

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Laissez-vous surprendre !

À l’occasion de l’opération Bibli en folie, la médiathèque vous propose une expérience originale : des sacs surprise contenant une sélection de livres et de DVD.

Le principe ? Empruntez un sac sans en connaître le contenu et laissez-vous guider par le hasard… ou plutôt par le choix de vos bibliothécaires.

Un moyen ludique et inattendu de faire de belles découvertes et d’élargir vos horizons.

Retrouvez ces sacs surprise sur l’ensemble du réseau du 30 septembre au 4 octobre.

Médiathèque De Mugron 6 RUE VINCENT DEPAUL 40250 Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558976951 https://ludomediatheques.terresdechalosse.fr/

