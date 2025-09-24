Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque – 2e étage Rennes

Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque – 2e étage Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur la fameuse galette… vi

Des albums, des pochettes mythiques, une anecdote musicale, un concert : venez parler de vos disques ou de ceux de la bibliothèque, et partager un moment d’écoute !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine