Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Jeudi 9 avril, 17h30 Gratuit

Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur le vinyle !

​**Nous vous proposons pour cette séance** le thème de la **ville** : de San Francisco à Toulouse, vous trouverez bien dans nos bacs ou dans vos collections quelques pépites. Nous avons hâte de découvrir votre sélection pour ce thème !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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