Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Jeudi 9 avril 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur le vinyle !

Des albums, des pochettes mythiques, une anecdote musicale, un concert : venez parler de vos disques ou de ceux de la bibliothèque, et partager un moment d’écoute !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine