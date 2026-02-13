Pochettes [Vinyles] Surprises, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Pochettes [Vinyles] Surprises Jeudi 9 avril, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des albums, des pochettes mythiques, une anecdote musicale, un concert : venez parler de vos disques ou de ceux de la bibliothèque, et partager un moment d’écoute !

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur le vinyle !

Marion Denoual